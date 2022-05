Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto: gli ascolti della finalissima (Di domenica 15 maggio 2022) Record di ascolti per la finale dell’Eurovision Song Contest, la kermesse canora condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e vinta dall’Ucraina con la Kalush Orchestra. L’Italia è stata rappresentata da Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La loro “Brividi” si è classificata soltanto al sesto posto. Ecco tutti i dati Auditel pubblicati da davidemaggio.it: Nella serata di ieri, sabato 14 maggio 2022, su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda dalle 20.57 alle 25.13, ha conquistato 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share (qui i dati della finale dello scorso anno, nella quale trionfarono i Maneskin). Su Canale 5 Amici come prima, in onda dalle ... Leggi su isaechia (Di domenica 15 maggio 2022) Record diper la finale dell’, la kermesse canora condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e vinta dall’Ucraina con la Kalush Orchestra. L’Italia è stata rappresentata da Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La loro “Brividi” si è classificata soltanto al sesto posto. Ecco tutti i dati Auditel pubblicati da davidemaggio.it: Nella serata di ieri, sabato 14 maggio, su Rai1 la finale dell’, in onda dalle 20.57 alle 25.13, ha conquistato 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share (qui i datifinale dello scorso anno, nella quale trionfarono i Maneskin). Su Canale 5 Amici come prima, in onda dalle ...

