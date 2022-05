Eurovision, in un rifugio anti-aereo in Ucraina... il pazzesco video di Timur | Guarda (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Eurovision Song Contest 2022 vanno alla Kalush Orchestra, la band Ucraina che si impone con la canzone Stefania. Una vittoria dal fortissimo significato simbolico, con Kiev sotto alle bombe russe. E tra le molte immagini che ci ha regalato questa finalissima, per certo rimarrà nella storia un video che non arrivava da Torino, sede della kermesse, ma da una località sconosciuta. Il protagonista delle immagini è Timur Miroshnychenko, commentatore della tv nazionale Ucraina che trasmette da un rifugio antiaereo in località ignota. Bene, appena apprende della vittoria dei suoi connazionali, si lascia andare a una clamorosa, urlatissima e liberatoria esultanza. La vittoria della Kalush Orchestra è stata determinata dal televoto, dove ha raccolto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) GliSong Contest 2022 vanno alla Kalush Orchestra, la bandche si impone con la canzone Stefania. Una vittoria dal fortissimo significato simbolico, con Kiev sotto alle bombe russe. E tra le molte immagini che ci ha regalato questa finalissima, per certo rimarrà nella storia unche non arrivava da Torino, sede della kermesse, ma da una località sconosciuta. Il protagonista delle immagini èMiroshnychenko, commentatore della tv nazionaleche trasmette da unin località ignota. Bene, appena apprende della vittoria dei suoi connazionali, si lascia andare a una clamorosa, urlatissima e liberatoria esultanza. La vittoria della Kalush Orchestra è stata determinata dal televoto, dove ha raccolto ...

