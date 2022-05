EUROVISION 2023 A TORINO? IL SINDACO È PRONTO MA CONFIDA NELLA PACE IN UCRAINA (Di domenica 15 maggio 2022) L’EUROVISION Song Contest a TORINO anche il prossimo se l’UCRAINA non potrà ospitarlo? Le dichiarazioni di Stefano Lo Russo, SINDACO di TORINO. “Sono contento che abbia vinto l’UCRAINA, faccio il tifo perché la prossima edizione si possa organizzare in una città in UCRAINA”. Così il SINDACO di TORINO, Stefano Lo Russo, alla conferenza di chiusura di EUROVISION a Palazzo Madama, rispondendo a una domanda sull’eventuale candidatura di TORINO per il 2023 dell’evento nel caso in cui non potesse essere ospitato in UCRAINA. IL SINDACO DI TORINO: SIAMO A DISPOSIZIONE DI RAI E EBU “Ci mettiamo a disposizione di Rai e di Ebu” per ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 15 maggio 2022) L’Song Contest aanche il prossimo se l’non potrà ospitarlo? Le dichiarazioni di Stefano Lo Russo,di. “Sono contento che abbia vinto l’, faccio il tifo perché la prossima edizione si possa organizzare in una città in”. Così ildi, Stefano Lo Russo, alla conferenza di chiusura dia Palazzo Madama, rispondendo a una domanda sull’eventuale candidatura diper ildell’evento nel caso in cui non potesse essere ospitato in. ILDI: SIAMO A DISPOSIZIONE DI RAI E EBU “Ci mettiamo a disposizione di Rai e di Ebu” per ...

