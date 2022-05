CIRT | Andreucci balza al comando del Rally Adriatico sulla PS5

Advertising

rally_timing : ?? ?? Tris di Oldrati al Rally Adriatico, il bergamasco guida davanti ad Andreucci #EnricoOldrati #RallyAdriatico… - rallyssimo : Nelle Marche Paolino manda subito segnalo inequivocabili: per vincere bisognerà fare nuovamente i conti con lui. - rally_timing : ?? ?? Allo Shakedown del Rally Adriatico i più veloci Andreucci e Costenaro #RallyAdriatico #CIRT #PaoloAndreucci… -

MOTORI - Dopo tre PS delle 9 complessive Enrico Oldrati guida la classifica del 29° rally Adriatico, seconda prova del. In difficoltà il grande favorito Paoloche accusa 12" di ritardo. Molto bene il camaiorese Emanuele Dari affiancato alle note da Giacomo Ciucci che al momento è terzo con un distacco ...MOTORI - Si corre domenica il 29esimo rally dell'Adriatico, seconda prova del2022. Dopo la vittoria al Val d'Orcia Paoloparte da leader della classifica e nel ruolo di favorito. Ma sugli sterrati marchigiani non mancheranno avversari giovani e agguerriti. Al ...Dopo tre PS delle 9 complessive Enrico Oldrati guida la classifica del 29° rally Adriatico, seconda prova del CIRT. In difficoltà il grande favorito Paolo Andreucci che accusa 12" di ritardo. Molto be ...Si corre domenica il 29esimo rally dell’Adriatico, seconda prova del CIRT 2022. Dopo la vittoria al Val d’Orcia Paolo Andreucci parte da leader della classifica e nel ruolo di favorito. Ma sugli ...