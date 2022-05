Advertising

sportli26181512 : Lazio, due novità dal mercato: c'è una sfida alla Roma: Due idee per il futuro della Lazio, un colpo a centrocampo… - LALAZIOMIA : Lazio, due novità dal mercato: c'è una sfida alla Roma - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Immobile, il verdetto per la #Juve dopo l'allenamento di oggi Così cambierà la #Lazio ?? - calciomercatoit : ??? #JuveLazio, parla #Allegri: 'Stagione fallimentare? La qualificazione in #ChampionsLeague non è banale. #Pogba?… - sportli26181512 : Calciomercato Lazio, pista Matic. In Belgio piace Casper: Il 34enne dello United in scadenza nel 2023, ci sarebbe g… -

Lavori in corso (anche se sottotraccia) per la prossima stagione. La mente dellaè focalizzata ovviamente sul finale di campionato e sull'essenziale qualificazione in Europa, ma qualche "distrazione" di mercato in questo periodo è inevitabile, anche per non lasciarsi ...Commenta per primo Due idee per il futuro della, un colpo a centrocampo e uno in attacco. Come riporta Radiosei , il primo è Casper Nielsen, centrocampista classe 1994 dell'Union Saint - Gilloise, in scadenza di contratto e rivelazione dell'...Nel giorno di vigilia, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio: «Sono soddisfatto per il ... con la sconfitta con l’Inter in casa. Nel calcio ...“Per quelli che siamo stiamo bene. È l’ultima che giochiamo in casa e dobbiamo onorarla al meglio. Poi è l’ultima di Chiellini e anche l’ultima di Dybala e dobbiamo unire le due cose”. A questa squadr ...