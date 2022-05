Britney Spears ha perso il bimbo che aspettava da Sam Asghari: “Un momento devastante per qualsiasi genitore” (Di domenica 15 maggio 2022) Soltanto un mese fa Britney Spears aveva annunciato di aspettare un bambino da Sam Asghari, confessando tutta la sua felicità. Non sono stati anni facili per la cantante statunitense, una delle maggiori icone pop degli ultimi decenni. Sono state tante le vicissitudini personali che la donna ha dovuto affrontare: dal divorzio dal suo primo marito e la lotta per la custodia dei suoi due figli, alle contese legali con il padre, per un lungo periodo tutore legale del suo patrimonio. Situazioni difficili che hanno portato l’artista ad avere anche seri problemi di salute. Poi l’incontro con il personal trainer Sam Asghari nel 2016 e quella voglia di ricostruire a poco a poco la sua vita. L’arrivo del bebè stava per coronare quel bisogno di stabilità e serenità a lungo ricercato. In queste ... Leggi su isaechia (Di domenica 15 maggio 2022) Soltanto un mese faaveva annunciato di aspettare un bambino da Sam, confessando tutta la sua felicità. Non sono stati anni facili per la cantante statunitense, una delle maggiori icone pop degli ultimi decenni. Sono state tante le vicissitudininali che la donna ha dovuto affrontare: dal divorzio dal suo primo marito e la lotta per la custodia dei suoi due figli, alle contese legali con il padre, per un lungo periodo tutore legale del suo patrimonio. Situazioni difficili che hanno portato l’artista ad avere anche seri problemi di salute. Poi l’incontro con ilnal trainer Samnel 2016 e quella voglia di ricostruire a poco a poco la sua vita. L’arrivo del bebè stava per coronare quel bisogno di stabilità e serenità a lungo ricercato. In queste ...

Advertising

IsaeChia : Britney Spears ha perso il bimbo che aspettava da Sam Asghari: “Un momento devastante per qualsiasi genitore” La c… - araccontarlo : - claudixrry : Britney Spears ha perso il bambino... - insta_agne : RT @SkyTG24: Britney Spears senza pace, ha perso la gravidanza per un aborto spontaneo - SkyTG24 : Britney Spears senza pace, ha perso la gravidanza per un aborto spontaneo -