Barzagli non ha dubbi | “Ritorno di Insigne a Napoli? Quando succede è difficile!”

È stata la giornata dell'addio al Napoli di Lorenzo Insigne. La commozione è stata tanta, sia sugli spalti, sia sul volto del capitano azzurro. Lorenzo Insigne Napoli (Getty Images) A tal proposito, ai microfoni di DAZN ha parlato anche Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus. Di seguito le sue parole: "Lorenzo ha dato tanto a questa piazza, certe volte anche sotto traccia. Ha passato momenti difficili, sappiamo tutti che un napoletano a Napoli non è semplice da gestire". Ritorno a Napoli? "Quando c'è un saluto cosi forte, tu stacchi completamente".

