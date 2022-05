ATP Roma 2022, Djokovic sfida Tsitsipas in finale: in palio un titolo prestigioso (Di domenica 15 maggio 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, non prima delle ore 16:00, si disputerà sul Centrale del Foro Italico la finale maschile del Masters 1000 di Roma 2022 tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 4). L’attesa è ormai alle stelle e la tensione sale sempre di più: chi avrà la meglio? Djokovic arriva a questo impegno dopo aver sconfitto in due set il russo Aslan Karatsev, lo svizzero Stan Wawrinka, il canadese Felix Auger-Aliassime e infine il norvegese Casper Ruud (quest’ultima affermazione è valsa la vittoria n.1000 in carriera per Nole). Il serbo è migliorato di condizione partita dopo partita, confermandosi in ottima crescita dopo un inizio di stagione difficile a causa dei pochi tornei disputati. Dall’altra parte, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, non prima delle ore 16:00, si disputerà sul Centrale del Foro Italico lamaschile del Masters 1000 ditra il numero 1 al mondo Novake il greco Stefanos(testa di serie numero 4). L’attesa è ormai alle stelle e la tensione sale sempre di più: chi avrà la meglio?arriva a questo impegno dopo aver sconfitto in due set il russo Aslan Karatsev, lo svizzero Stan Wawrinka, il canadese Felix Auger-Aliassime e infine il norvegese Casper Ruud (quest’ultima affermazione è valsa la vittoria n.1000 in carriera per Nole). Il serbo è migliorato di condizione partita dopo partita, confermandosi in ottima crescita dopo un inizio di stagione difficile a causa dei pochi tornei disputati. Dall’altra parte, ...

