Ascolti TV | Sabato 14 maggio 2022. L'Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto (6.6 mln – 41.9% di share)

Finale ESC 2022 - Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika 

Nella serata di ieri, Sabato 14 maggio 2022, su Rai1 la finale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda dalle 20.57 alle 25.13, ha conquistato 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share (qui i dati della finale dello scorso anno, nella quale trionfarono i Maneskin). Picco alle 21.58 con 7.902.000 spettatori (39.46%), al termine dell'esibizione di Mahmood e Blanco. Su Canale 5 Amici come prima, in onda dalle 21.37 alle 23.13, ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 921.000 spettatori (4.7%) e FBI International da 774.000 (4.2%).

