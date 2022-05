Anche Hockenheim passa a Meta: il leggendario circuito ora è visitabile in digitale (Di domenica 15 maggio 2022) Gli NFT prendono piede Anche in Hockenheim, un circuito molto famoso e che tutti noi abbiamo avuto modo di sentire almeno una volta da qualche parte. Di che novità parliamo? Molti si sorprenderebbero di una situazione come questa, ma in realtà è un’ottima aspettativa – Computermagazine.itAnimoca Brands ha inserito il circuito di Hockenheim all’interno dei giochi racing basati interamente sulla blockchain dell’ecosistema REVV Motorsport. Questo non solo permetterà ai racer virtuali di gareggiare sullo storico circuito, ma Anche di acquistare interi settori dell’Hockenheim sotto forma di NFT. In tal modo, sulla base di ciò che accade durante le fasi di gioco, sarà possibile avere una parte degli introiti generati dalla versione virtuale del ... Leggi su computermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Gli NFT prendono piedein, unmolto famoso e che tutti noi abbiamo avuto modo di sentire almeno una volta da qualche parte. Di che novità parliamo? Molti si sorprenderebbero di una situazione come questa, ma in realtà è un’ottima aspettativa – Computermagazine.itAnimoca Brands ha inserito ildiall’interno dei giochi racing basati interamente sulla blockchain dell’ecosistema REVV Motorsport. Questo non solo permetterà ai racer virtuali di gareggiare sullo storico, madi acquistare interi settori dell’sotto forma di NFT. In tal modo, sulla base di ciò che accade durante le fasi di gioco, sarà possibile avere una parte degli introiti generati dalla versione virtuale del ...

