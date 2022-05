Amici 2022: la finale. Chi vincerà? (Di domenica 15 maggio 2022) Stasera, 15 maggio 2022, si concluderà su Canale5 il serale di Amici di Maria De Filippi 2022, condotto immancabilmente da Maria De Filippi. Il serale, iniziato a marzo, ha potato a casa degli ottimi ascolti anche in questa 21esima edizione del programma. Inizialmente sono giunti al serale 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini), che si sono dati battaglia divisi anche in tre squadre. Eliminazione dopo eliminazione, sono rimasti in 6. Solamente uno però sarà il vincitore di Amici 2022. Amici 2022: i finalisti I sei finalisti sono: la cantante Sissi, che faceva parte della squadra Todaro-Cuccarini; il ballerino Michele Esposito, inizialmente nella squadra Zerbi-Celentano; il cantante Luigi Strangis, della squadra Zerbi-Celentano; il cantante Alex, della squadra ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 15 maggio 2022) Stasera, 15 maggio, si concluderà su Canale5 il serale didi Maria De Filippi, condotto immancabilmente da Maria De Filippi. Il serale, iniziato a marzo, ha potato a casa degli ottimi ascolti anche in questa 21esima edizione del programma. Inizialmente sono giunti al serale 18 allievi (9 cantanti e 9 ballerini), che si sono dati battaglia divisi anche in tre squadre. Eliminazione dopo eliminazione, sono rimasti in 6. Solamente uno però sarà il vincitore di: i finalisti I sei finalisti sono: la cantante Sissi, che faceva parte della squadra Todaro-Cuccarini; il ballerino Michele Esposito, inizialmente nella squadra Zerbi-Celentano; il cantante Luigi Strangis, della squadra Zerbi-Celentano; il cantante Alex, della squadra ...

Advertising

ilfoglio_it : Tra i rifugiati in Moldavia. Gli ucraini arrivano con cani, gatti e disegni dei bambini. Splendono per il loro deco… - IlContiAndrea : #Amici21, tutto sulla finale: sfide a eliminazione diretta, chi sono i sei artisti in gara, tutti i premi e come si… - borghi_claudio : Intervistato dagli amici di @byoblu - infoitcultura : Amici 2022, la finale in diretta: il vincitore? - qn_giorno : #Amici21, la finale in diretta: il vincitore? -