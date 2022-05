Università | patto contro la violenza di genere | via al Protocollo Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 maggio 2022) Attivare l’come ente di formazione alla perizia, alla Ctu nei casi didi. È questo l’obiettivo della Federico II illustrato in occasione dell’iniziativa ‘die vittimizzazione secondaria oltre una risposta universitaria. Il’ durante il quale è stato illustrato il rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femmicidio e su ogni forma didie di vittimizzazione secondaria. “Stiamo lavorando – ha spiegato Caterina Arciadiacono, coordinatrice del corso di perfezionamento in perizia e Ctu – per l’applicazione della convenzione di Istanbul e per rendere operative le risultanze della Commissione parlamentare attivando l’come ...