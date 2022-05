Sam Ryder in gara per il Regno Unito all’Eurovision: testo e traduzione di Space Man (Di sabato 14 maggio 2022) Con Sam Ryder, il Regno Unito all’Eurovision potrebbe trovare il suo riscatto. La sua Space Man, infatti, è tra le canzoni più ascoltate dal pubblico della kermesse che quest’anno si svolge a Torino per diritto, considerata la vittoria dei Maneskin del 2021 con Zitti E Buoni. Nel 2021, infatti, l’artista britannico James Newman si era classificato all’ultimo posto con Embers. I pronostici per l’edizione di quest’anno sembrano diversi. Chi è Sam Ryder Sam Ryder vive e a Maldon, nell’Essex, e negli anni ha acquisito popolarità su Instagram e Tik Tok. Sul social cinese, soprattutto, Sam viene seguito per le cover dei suoi artisti preferiti. I video più cliccati sono le interpretazioni di Somebody To Love e I Want To Break Free dei Queen, Heart Of Glass dei Blondie e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Con Sam, ilpotrebbe trovare il suo riscatto. La suaMan, infatti, è tra le canzoni più ascoltate dal pubblico della kermesse che quest’anno si svolge a Torino per diritto, considerata la vittoria dei Maneskin del 2021 con Zitti E Buoni. Nel 2021, infatti, l’artista britannico James Newman si era classificato all’ultimo posto con Embers. I pronostici per l’edizione di quest’anno sembrano diversi. Chi è SamSamvive e a Maldon, nell’Essex, e negli anni ha acquisito popolarità su Instagram e Tik Tok. Sul social cinese, soprattutto, Sam viene seguito per le cover dei suoi artisti preferiti. I video più cliccati sono le interpretazioni di Somebody To Love e I Want To Break Free dei Queen, Heart Of Glass dei Blondie e ...

Advertising

ALotLikeJess : Personalmente preferivo Sam Ryder, voce davvero pazzesca, ma bene anche l'Ucraina. #EUROVISION - _spideysweb : Qualcuno scriva a Sam Ryder di tornare su tiktok CIAO AMIOOOOOO - Silverlining221 : Pensiero a patatino Sam Ryder che in un universo parallelo avrebbe vinto #Eurovision #ESCita - thethsweetie : RT @mmazzo_: sam ryder non avrai vinto l’eurovision ma hai vinto il mio cuore #Eurovision2022 #esc2022 - Vale84181 : #eurovision Contentissima per l'Ucraina e per il podio di Sam Ryder #ESCita -