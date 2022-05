Roma, Pinto: “Il 31 agosto avremo una squadra migliore di quella attuale, nessuno compra i calciatori con gli algoritmi” (Di sabato 14 maggio 2022) Roma Pinto – Tiago Pinto, general manager della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del mercato estivo. Ecco quanto affermato. “Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 31 agosto 2022 la squadra sarà migliore di quella attuale, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata. comprare giocatori seguendo gli algoritmi, che ne pensa? Penso che non ci sia bisogno di usare gli algoritmi. Il calcio si è evoluto molto, i dati sono importanti ma nessuno compra ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– Tiago, general manager della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del mercato estivo. Ecco quanto affermato. “Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 312022 lasaràdi, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata.re giocatori seguendo gli, che ne pensa? Penso che non ci sia bisogno di usare gli. Il calcio si è evoluto molto, i dati sono importanti ma...

Advertising

capuanogio : ?? I Friedkin pronti ad accontentare #Mourinho e a portare #Dybala alla #Roma. Dopo le telefonate informali c'è sta… - PianetaMilan : #TiagoPinto: “Esperienza in Italia? Condivido cose con persone come #Massara e #Maldini” #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Tiago Pinto: 'Questa esperienza mi permetta di imparare e condividere tante cose con persone come Maldini e Massara… - violanews : Il direttore sportivo della #Roma torna sulla sconfitta contro la #Fiorentina - TuttoASRoma24 : Roma-Venezia, parla Tiago Pinto: “Il 31 agosto sarà una Roma migliore ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -