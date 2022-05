Ric Flair è pronto a tornare sul ring dopo 11 anni? (Di sabato 14 maggio 2022) Il due volte WWE Hall Of Famer Ric Flair ha ottenuto molto durante la sua illustre carriera nel pro wrestling, ispirando generazioni di lottatori professionisti. Nonostante tutti i suoi riconoscimenti, è anche una figura molto controversa. Ultimamente sono uscite notizie che lo vedrebbero tornare sul quadrato per un match dopo 11 anni, confermate anche dal fatto che è stato visto allenarsi sul ring con Jay Lethal. Voci di corridoio Secondo rumor, The Nature Boy lotterà probabilmente in un Six-Man Tag Team match. Non si conoscono altri dettagli, ma dovrebbe trattarsi di Ric Flair e gli FTR contro i Rock’n’Roll Express e qualcun altro ancora da stabilire. Un match per il quale Ric si sta allenando ma che non avverrà subito. Molto probabilmente verrà fissato quando sarà ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 14 maggio 2022) Il due volte WWE Hall Of Famer Richa ottenuto molto durante la sua illustre carriera nel pro wrestling, ispirando generazioni di lottatori professionisti. Nonostante tutti i suoi riconoscimenti, è anche una figura molto controversa. Ultimamente sono uscite notizie che lo vedrebberosul quadrato per un match11, confermate anche dal fatto che è stato visto allenarsi sulcon Jay Lethal. Voci di corridoio Secondo rumor, The Nature Boy lotterà probabilmente in un Six-Man Tag Team match. Non si conoscono altri dettagli, ma dovrebbe trattarsi di Rice gli FTR contro i Rock’n’Roll Express e qualcun altro ancora da stabilire. Un match per il quale Ric si sta allenando ma che non avverrà subito. Molto probabilmente verrà fissato quando sarà ...

