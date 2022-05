Referendum, Giorgio Gori soccorso “rosso” a Salvini: “Voterò 5 sì”. Anche sulla legge Severino: rivuole i condannati in Parlamento (Di sabato 14 maggio 2022) La campagna referendaria è sostanzialmente assente, il destino del quorum appare segnato, i sondaggi vanno malino Anche sull’eventuale esito (nel senso che il No è in vantaggio). Ma a venire in soccorso dei quesiti proposti da Radicali e Matteo Salvini è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che annuncia che voterà 5 sì, quindi non solo sulla separazione delle carriere, sulle elezioni per il Csm e sui metodi di valutazione dei magistrati, ma Anche all’abrogazione della legge Severino e alla modifica dei criteri per l’applicazione delle misure di custodia cautelari. “Per affermare il valore della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa” scrive Gori su Twitter. E Salvini non può fare altro che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) La campagna referendaria è sostanzialmente assente, il destino del quorum appare segnato, i sondaggi vanno malinosull’eventuale esito (nel senso che il No è in vantaggio). Ma a venire indei quesiti proposti da Radicali e Matteoè il sindaco di Bergamoche annuncia che voterà 5 sì, quindi non soloseparazione delle carriere, sulle elezioni per il Csm e sui metodi di valutazione dei magistrati, maall’abrogazione dellae alla modifica dei criteri per l’applicazione delle misure di custodia cautelari. “Per affermare il valore della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa” scrivesu Twitter. Enon può fare altro che ...

nanoassassino : @giorgio_gori I referendum nn interessano a nessuno, gli unici 2 che avevano senso sn stati bocciati dai vostri ami… - Guido12578 : @giorgio_gori Quei referendum sono una buffonata voterà il20% - ascochita : RT @ardigiorgio: È partito il mese di informazione obbligatorio, e dei #referendum non ne parla nessuno. Tranne Giorgio gori. Grande!!!! - Soutine17 : RT @ardigiorgio: È partito il mese di informazione obbligatorio, e dei #referendum non ne parla nessuno. Tranne Giorgio gori. Grande!!!! - ardigiorgio : È partito il mese di informazione obbligatorio, e dei #referendum non ne parla nessuno. Tranne Giorgio gori. Grande… -