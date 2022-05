“Per la scuola di Sava serve una soluzione immediata” (Di sabato 14 maggio 2022) “Prendiamo atto con estremo rammarico che, per il terzo anno consecutivo, i fondi per ricostruire la scuola di Sava sono rimasti soltanto una promessa elettorale”. Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi. “Mentre il sindaco promette battaglie e crociate per nascondere gli errori politici commessi, noi ricordiamo – a lui e alla città – che questa maggioranza ha bocciato una proposta lanciata dall’opposizione e che prevedeva la possibilità di ricostruire l’istituto attraverso un mutuo. Nell’interesse generale precisiamo che questa proposta è ancora valida e riteniamo che il sindaco debba subito convocare i rappresentanti istituzionali per iniziare a ragionare di come risolvere il problema. È inimmaginabile che una comunità importante come quella di Sava, frazione principale della nostra città, possa ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) “Prendiamo atto con estremo rammarico che, per il terzo anno consecutivo, i fondi per ricostruire ladisono rimasti soltanto una promessa elettorale”. Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi. “Mentre il sindaco promette battaglie e crociate per nascondere gli errori politici commessi, noi ricordiamo – a lui e alla città – che questa maggioranza ha bocciato una proposta lanciata dall’opposizione e che prevedeva la possibilità di ricostruire l’istituto attraverso un mutuo. Nell’interesse generale precisiamo che questa proposta è ancora valida e riteniamo che il sindaco debba subito convocare i rappresentanti istituzionali per iniziare a ragionare di come risolvere il problema. È inimmaginabile che una comunità importante come quella di, frazione principale della nostra città, possa ...

