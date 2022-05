“Non deve più insegnare!”: richiesta ufficiale contro Alessandra Celentano, terremoto in Mediaset (Di sabato 14 maggio 2022) Nuova accusa ai danni della maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano: il suo comportamento è inaccettabile La maestra Alessandra Celentano (screenshot Witty)Alessandra Celentano ricopre da ormai diversi anni il ruolo di insegnante di ballo nel talent Amici. Il pubblico di Canale 5 è ormai abituato a vederla nello studio e Maria De Filippi allo stesso tempo sa di poter contare su di lei. Un ruolo che si tiene stretta nonostante le numerose polemiche che la vedono coinvolta in ogni edizione. Spesso infatti la maestra ha da ridire sul fisico di alcuni allievi e spesso è stata accusata di fare del bullismo. Questo suo atteggiamento adesso sembrerebbe essere divenuto per molti inaccettabile ed è sceso in campo in queste ore anche Steve La ... Leggi su specialmag (Di sabato 14 maggio 2022) Nuova accusa ai danni della maestra di Amici di Maria De Filippi,: il suo comportamento è inaccettabile La maestra(screenshot Witty)ricopre da ormai diversi anni il ruolo di insegnante di ballo nel talent Amici. Il pubblico di Canale 5 è ormai abituato a vederla nello studio e Maria De Filippi allo stesso tempo sa di poter contare su di lei. Un ruolo che si tiene stretta nonostante le numerose polemiche che la vedono coinvolta in ogni edizione. Spesso infatti la maestra ha da ridire sul fisico di alcuni allievi e spesso è stata accusata di fare del bullismo. Questo suo atteggiamento adesso sembrerebbe essere divenuto per molti inaccettabile ed è sceso in campo in queste ore anche Steve La ...

Advertising

amnestyitalia : Ahmadreza Djalali non deve essere messo a morte. Firma l'appello e fai girare - GiovaQuez : Vityazeva: 'Io sono una persona completamente libera, la gente italiana si deve vergognare. Putin non ha ucciso nes… - Mov5Stelle : L'Italia deve essere in prima linea per la pace. Dopo due mesi dall'inizio del conflitto è arrivato il momento di… - giulia_amitramo : RT @coffeandpayne: “e se non riuscissi?” “a fare cosa?” “a lasciarti a settembre per tutto quel tempo” “ma devi farlo per te stesso, per no… - innocencepr : quella donna deve ritenersi molto fortunata che io non abbia scatenato la mia ira su di lei ?? -