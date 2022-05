Advertising

Tiscali Notizie

...alluvioni indopo i disagi di marzo. Ad essere colpito e' ancora una volta lo Stato del Queensland dove le piogge torrenziali hanno fatto straripare il fiume vicino a Gympie. Ma il...... oltre infatti ai violenti nubifragi segnalati nel Queensland, sulle coste orientali dell'molto intenso ha colpito nelle scorse ore anche negli Stati Uniti , più precisamente nel ... Maltempo in Australia, allagamenti in una cittadina del Queensland Nuove alluvioni in Australia dopo i disagi di marzo ... torrenziali hanno fatto straripare il fiume vicino a Gympie. Ma il maltempo dovrebbe diminuire nei prossimi giorni.METEO - Violento MALTEMPO si abbatte nel Queensland provocando INONDAZIONI con SCUOLE e STRADE CHIUSE: purtroppo ci sarebbe anche 1 morto, i dettagli ...