Luhansk, distrutta l'unica via di evacuazione (Di sabato 14 maggio 2022) È stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luhansk, rimasta senza comunicazioni, elettricità, acqua, gas negli insediamenti. Lo ha affermato il commissario per i diritti umani... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) È statadai russi l'via per l'e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di, rimasta senza comzioni, elettricità, acqua, gas negli insediamenti. Lo ha affermato il commissario per i diritti umani...

Advertising

GiovaQuez : E' stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luha… - Ilona_ple : RT @GiovaQuez: E' stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luhansk, rima… - TreTsun : RT @GiovaQuez: E' stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luhansk, rima… - Luca779552871 : RT @GiovaQuez: E' stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luhansk, rima… - DavideHauner : RT @GiovaQuez: E' stata distrutta dai russi l'unica via per l'evacuazione e l'ingresso degli aiuti umanitari nella regione di Luhansk, rima… -