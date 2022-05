Advertising

BenedettaPetru6 : RT @DIAVOLE13994496: Mia madre ha perso anche l'uso delle gambe. Ormai mi aspetto solo il peggio. Buona serata a voi. - Steba661 : RT @DIAVOLE13994496: Mia madre ha perso anche l'uso delle gambe. Ormai mi aspetto solo il peggio. Buona serata a voi. - NiKRO76 : RT @DIAVOLE13994496: Mia madre ha perso anche l'uso delle gambe. Ormai mi aspetto solo il peggio. Buona serata a voi. - alone73x1 : RT @DIAVOLE13994496: Mia madre ha perso anche l'uso delle gambe. Ormai mi aspetto solo il peggio. Buona serata a voi. - DIAVOLE13994496 : Mia madre ha perso anche l'uso delle gambe. Ormai mi aspetto solo il peggio. Buona serata a voi. -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Uno scalatore diverso dagli altri: al posto delleha due protesi metalliche. La storia di Andrea è di quelle che mettono i brividi. A soli 29 anni, nel gennaio 2015, contrae la meningite con ...E hannorumorosamente. Due anni ad aspettare il vero ritorno della gente al Manuzzi dopo gli ... eppure andava più forte e ha corso attorno a una squadra che non ha lottato, precaria nelle... "Ho perso le gambe, non i miei sogni. E ora sono arrivato sull’Everest" Il record di Andrea Lanfri, è il primo pluriamputato sulla vetta più alta del mondo (8.848 metri). L’alpinista di Lucca: "La meningite non è riuscita a portarmi via la voglia di vivere e di osare" ...A luglio 2017 stava lavorando in un cantiere nell’ospedale di Voghera, quando cadde nel vano dell’ascensore: l’operaio, che aveva 39 anni, riportò l’amputazione della gamba. Ora si avvia alla conclusi ...