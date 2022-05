Hacker russi pro Putin vogliono impedire all’Ucraina di vincere l’Eurovision: “Non potrete votare” (Di sabato 14 maggio 2022) Non soltanto la russia è stata bandita dall’Eurovision Song Contest 2022, ma come se non bastasse l’Ucraina è la favorita per la vittoria. Questo ha mandato su tutte le furie il collettivo Killnet, questi Hacker russi infatti hanno promesso che stasera manometteranno il sistema di voto. Gli Hacker pro Putin vogliono impedire alla Kalush Orchestra di vincere l’Eurovision. Il pericoloso gruppo informatico ha comunicato su Vk e Telegram l’intenzione di alterare le votazioni e impedirle in alcuni paesi grazie ad un attacco DDos. Un portavoce dell’Eurovision però ha detto che la situazione è sotto controllo: “Ogni anno il sistema di voto dell’Eurovision Song Contest ha in campo un’ampia ... Leggi su biccy (Di sabato 14 maggio 2022) Non soltanto laa è stata bandita dalSong Contest 2022, ma come se non bastasse l’Ucraina è la favorita per la vittoria. Questo ha mandato su tutte le furie il collettivo Killnet, questiinfatti hanno promesso che stasera manometteranno il sistema di voto. Gliproalla Kalush Orchestra di. Il pericoloso gruppo informatico ha comunicato su Vk e Telegram l’intenzione di alterare le votazioni e impedirle in alcuni paesi grazie ad un attacco DDos. Un portavoce delperò ha detto che la situazione è sotto controllo: “Ogni anno il sistema di voto delSong Contest ha in campo un’ampia ...

