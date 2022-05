Fiart sbarca in Oceania con la prima unità venduta (Di sabato 14 maggio 2022) . Una primavera ricca di appuntamenti per il cantiere partenopeo, all’insegna del consolidamento nei mercati esteri che prosegue il felice trend dell’ultimo semestre, sia in termini di vendite, che di presenza nei mercati esteri più competitivi. Fiart in Oceania: mesi cruciali per il brand napoletano Fiart, in questi mesi cruciali per la nautica, ha presenziato in Spagna al Palma Superyacht Show di aprile, esponendo il Seawalker 43 e il Seawalker 35. Negli stessi giorni, la gamma Seawalker si è fatta apprezzare anche nel mercato croato, dove è stato consegnato ed esposto al Croatia Boat Show di Spalato il Seawalker 39, con allestimento con 3 motori fuoribordo da 300 Cv. In Italia e Francia, dove storicamente l’azienda ha una presenza consolidata, i modelli Seawalker sono stati presentati per la prima ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 14 maggio 2022) . Unavera ricca di appuntamenti per il cantiere partenopeo, all’insegna del consolidamento nei mercati esteri che prosegue il felice trend dell’ultimo semestre, sia in termini di vendite, che di presenza nei mercati esteri più competitivi.in: mesi cruciali per il brand napoletano, in questi mesi cruciali per la nautica, ha presenziato in Spagna al Palma Superyacht Show di aprile, esponendo il Seawalker 43 e il Seawalker 35. Negli stessi giorni, la gamma Seawalker si è fatta apprezzare anche nel mercato croato, dove è stato consegnato ed esposto al Croatia Boat Show di Spalato il Seawalker 39, con allestimento con 3 motori fuoribordo da 300 Cv. In Italia e Francia, dove storicamente l’azienda ha una presenza consolidata, i modelli Seawalker sono stati presentati per la...

Fiart sbarca in Oceania La recente partnership siglata con Premier Yachting di Melbourne, ha permesso a Fiart di sbarcare nel mercato australiano, con la prima unità venduta: si tratta di Cetera 60, il multispace yacht ...