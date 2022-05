Eurovision Song Contest, F.B.I. o Amici come prima? La tv del 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 14 maggio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Eurovision Song Contest 2022 Edizione Italiana Finale”. In diretta su Rai1 e RaiHD, dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l – a partecipazione di Carolina Di Domenico commenteranno l’Eurovision Song Contest condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungeranno i “Big Five”, qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti composta da 5 membri che esprimeranno le loro preferenze, in presenza di un notaio, durante ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) Per laserata in tv, sabato 14su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “2022 Edizione Italiana Finale”. In diretta su Rai1 e RaiHD, dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l – a partecipazione di Carolina Di Domenico commenteranno l’condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungeranno i “Big Five”, qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti composta da 5 membri che esprimeranno le loro preferenze, in presenza di un notaio, durante ...

