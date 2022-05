Eurovision Song Contest 2022, la finale: dove vederla, gli ospiti e la scaletta della serata (Di sabato 14 maggio 2022) L'Eurovision Song Contest è arrivato alla finalissima. Questa sera a Torino, la serata finale dell'evento continentale che lo scorso anno ha incoronato i Maneskin. I tre conduttori italiani - Cattelan,... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) L'è arrivato alla finalissima. Questa sera a Torino, ladell'evento continentale che lo scorso anno ha incoronato i Maneskin. I tre conduttori italiani - Cattelan,...

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - EurovisionRai : ???? Sì, era un toro meccanico. Non fa caldo, è solo @AchilleIDOL sul palco di #Eurovision! ?? L’esibizione integrale… - EurovisionRai : ???? Take it or leave it: #EmmaMuscat canta l’inno alla libertà di essere se stessi. #IamWhatIam, and you’re amazing!… - __brividi : RT @SpotifyItaly: Song preferita di #Eurovision? ????? Ascolta ora la playlist ufficiale #Eurovision2022 su Spotify ?? - franco_sala : Oggi , sul #Corriere ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @alaffranchi . Da leggere. Complimenti e b… -