Eurovision 2022, l’abbraccio di Blanco e Mahmood: la performance è da “brividi” (Di sabato 14 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022 è stato puro spettacolo, un’occasione per mostrare come la musica unisce, rafforza i legami tra popoli, all’insegna della pace. L’emozione è stata tanta, e i momenti clou non sono mancati. Complice una conduzione impeccabile, con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, abbiamo amato tanti istanti, tra cui l’omaggio a Raffaella Carrà. Ma l’attesa è stata tutta per loro: non abbiamo aspettato altro che vedere Mahmood e Blanco su quel palco. Eurovision 2022, la finale: Blanco e Mahmood emozionano Dopo la vittoria e il trionfo al Festival di Sanremo, l’attenzione non poteva che essere su di loro: Mahmood e Blanco. Affiatamento, talento, una canzone da brividi: sin da ... Leggi su dilei (Di sabato 14 maggio 2022) L’Song Contestè stato puro spettacolo, un’occasione per mostrare come la musica unisce, rafforza i legami tra popoli, all’insegna della pace. L’emozione è stata tanta, e i momenti clou non sono mancati. Complice una conduzione impeccabile, con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, abbiamo amato tanti istanti, tra cui l’omaggio a Raffaella Carrà. Ma l’attesa è stata tutta per loro: non abbiamo aspettato altro che vederesu quel palco., la finale:emozionano Dopo la vittoria e il trionfo al Festival di Sanremo, l’attenzione non poteva che essere su di loro:. Affiatamento, talento, una canzone da: sin da ...

Advertising

EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - fraversion : ecco la scaletta della finale di Eurovision 2022! #Eurovision - SanremoRai : Tutto è iniziato così! ?? Il medley è disponibile su RaiPlay ?? - blackeyedmarti : RT @EurovisionRai: ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione integra… - AleCaruso87 : RT @tempoweb: Eurovision Song Contest, per Mahmood e Blanco ovazione da brividi #eurovision #mahmood #blanco #iltempoquotidiano https://t.… -