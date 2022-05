Elezioni nel casertano, candidati sindaci e liste dei 17 comuni al voto (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDiciassette i comuni casertani chiamati al voto per le amministrative il prossimo 12 giugno. Scaduti oggi i termini per la presentazione delle liste, ecco tutti i candidati: PORTICO GIUSEPPE OLIVIERO candidato sindaco Avanti Portico ancora insieme. Giovanni Caputo, Stefania Ienco, Biagio Iodice, Francesco Iodice, Giovanni Iodice (detto Gianni), Elisabetta Merola (detta Lisa), Rosella Paba, Giuseppe Pascarella (detto Peppe), Marisa Pascarella, Luigi Piccirillo, Michele Pisano, Stefano Stellato (detto Cellone) FRANCO CANTIELLO candidato sindaco Portico rinasce. Venere Russo, Cosimo Cristillo, Gerardo Massaro, Giuseppe Cicala, Biagio Di Bernardo, Annalisa Gravina, Maria Stefania Gravina, Patrizia Morrone, Palma Peccerillo, Daniele Gaudiano, Girolamo Piccirillo, Gian Luca ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDiciassette icasertani chiamati alper le amministrative il prossimo 12 giugno. Scaduti oggi i termini per la presentazione delle, ecco tutti i: PORTICO GIUSEPPE OLIVIERO candidato sindaco Avanti Portico ancora insieme. Giovanni Caputo, Stefania Ienco, Biagio Iodice, Francesco Iodice, Giovanni Iodice (detto Gianni), Elisabetta Merola (detta Lisa), Rosella Paba, Giuseppe Pascarella (detto Peppe), Marisa Pascarella, Luigi Piccirillo, Michele Pisano, Stefano Stellato (detto Cellone) FRANCO CANTIELLO candidato sindaco Portico rinasce. Venere Russo, Cosimo Cristillo, Gerardo Massaro, Giuseppe Cicala, Biagio Di Bernardo, Annalisa Gravina, Maria Stefania Gravina, Patrizia Morrone, Palma Peccerillo, Daniele Gaudiano, Girolamo Piccirillo, Gian Luca ...

