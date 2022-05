Corsa a tre a Bracigliano, il sindaco uscente candidato al consiglio comunale (Di sabato 14 maggio 2022) di Erika Noschese Corsa a tre a Bracigliano, in occasione delle prossime elezioni regionali in programma il prossimo 12 giugno. A sfidarsi per conquistare la fascia tricolore saranno Franco Angrisani (sostenuto dall’uscente Antonio Rescigno, l’ex primo cittadino Gianni Iulano e Antonio Siniscalchi. Angrisani è in campo con la lista “Radici”. I candidati al consiglio comunale sono: Amabile Rosa; Campanella Anna; Cardaropoli Claudio; Cardaropoli Giovanni (Gianni); Corvino Linda (Pisana); De Caro Roberto; De Nardo Giuseppe (Peppe); Izzo Lella; Moccia Domenico (Mimì); Rescigno Antonio; Rossi Paola; Siniscalchi Angela. “Semplicemente cittadini” è la lista guidata da Iuliano e in Corsa per il consiglio ci sono: Albano Ferdinando, Albano Giuseppe, Botta Patrizia, D’Amato ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Erika Noschesea tre a, in occasione delle prossime elezioni regionali in programma il prossimo 12 giugno. A sfidarsi per conquistare la fascia tricolore saranno Franco Angrisani (sostenuto dall’Antonio Rescigno, l’ex primo cittadino Gianni Iulano e Antonio Siniscalchi. Angrisani è in campo con la lista “Radici”. I candidati alsono: Amabile Rosa; Campanella Anna; Cardaropoli Claudio; Cardaropoli Giovanni (Gianni); Corvino Linda (Pisana); De Caro Roberto; De Nardo Giuseppe (Peppe); Izzo Lella; Moccia Domenico (Mimì); Rescigno Antonio; Rossi Paola; Siniscalchi Angela. “Semplicemente cittadini” è la lista guidata da Iuliano e inper ilci sono: Albano Ferdinando, Albano Giuseppe, Botta Patrizia, D’Amato ...

