Anna Falchi: “Favorevole al catcalling”. È bufera (Di sabato 14 maggio 2022) Anna Falchi, ospite del programma di Rai Radio1 Un giorno da pecora, ha detto la sua sul tema catcalling, definendolo un qualcosa per cui le donne dovrebbero sentirsi onorate e non offese. Le sue parole hanno dato il via a una bufera sui social, dove molte donne hanno espresso il loro disappunto per la banalizzazione del tema da parte della conduttrice. Anna Falchi: “Evviva il catcalling, lasciamo gli uomini essere rozzi” Solidarietà femminile, quella sconosciuta. Anna Falchi ha scatenato l’ira di tantissimi utenti del web con le sue parole in favore del catcalling, dimostrando, a detta di molti, nessuna empatia per le donne vittime di molestie, verbali e non. “Sono contenta se gli uomini mi fischiano” ha dichiarato la ... Leggi su dilei (Di sabato 14 maggio 2022), ospite del programma di Rai Radio1 Un giorno da pecora, ha detto la sua sul tema, definendolo un qualcosa per cui le donne dovrebbero sentirsi onorate e non offese. Le sue parole hanno dato il via a unasui social, dove molte donne hanno espresso il loro disappunto per la banalizzazione del tema da parte della conduttrice.: “Evviva il, lasciamo gli uomini essere rozzi” Solidarietà femminile, quella sconosciuta.ha scatenato l’ira di tantissimi utenti del web con le sue parole in favore del, dimostrando, a detta di molti, nessuna empatia per le donne vittime di molestie, verbali e non. “Sono contenta se gli uomini mi fischiano” ha dichiarato la ...

Adnkronos : Anna Falchi: ''Sono d’accordo sull’entrata della #Finlandia nella #Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto… - trash_italiano : Is this Er Faina? [Anna Falchi a Un Giorno Da Pecora] - pietroraffa : Anna #Falchi:'Evviva il catcalling, dopo i 50 anni poi, mamma mia, magari ce ne fossero. Sinceramente noi donne ci… - RRusiello : @Adnkronos Ah beh, se lo dice Anna falchi allora... - Devabole : RT @AlbertoLetizia2: Anna Falchi fa l'elogio del catcalling, del fischio mentre una ragazza passa per strada. Se a lei fa piacere, amen. E… -