AEW: Scorpio Sky si conferma campione TNT con l'inganno, Kazarian tradito dal suo ex amico (Di sabato 14 maggio 2022) Sembravano riavvicinarsi i vecchi SCU. E invece Kazarian ha fatto male a fidarsi del suo ex amico Scorpio Sky. Nel match che li ha opposti per il titolo TNT, il campione è rimasto tale grazie ad una TKO ben assestata ma anche all'intervento di Ethan Page che ha colpito l'ex TNA con una cinturata. Nel post match è stato lo stesso Sky, dopo alcune finte tensioni, a colpire Kazarian con la cintura e a ristabilire il suo status di heel. Il finale del match And @ScorpioSky retains his TNT Championship; oblivious to the interference by @OfficialEGO and #DanLambert! Watch #AEWRampage on @tntdrama right now! pic.twitter.com/3SaQpFhvXO— All Elite Wrestling (@AEW) May 13, 2022 Tensioni nei Men Of The Year Tensions sky-high in the ring right now! @OfficialEGO and ...

