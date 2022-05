Aeroporto Firenze: sinistre divise, SI attacca sindaco Fossi, Giani prepara riunione con sindaci (Di sabato 14 maggio 2022) La nuova pista dell'Aeroporto di Firenze continua ad essere una spina nel fianco per le sinistre toscane e per le istituzioni, che non trovano un accordo sul progetto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) La nuova pista dell'dicontinua ad essere una spina nel fianco per letoscane e per le istituzioni, che non trovano un accordo sul progetto L'articolo proviene daPost.

