(Di venerdì 13 maggio 2022) Furio Valcareggi, agente di Alessio, è intervenuto a “Febbre 90”, su Vikonos Web Radio/TV, per parlare del suo assistito e della possibilità del suo approdo al. Di seguito quanto evidenziato:Frosinone “? Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto nove gol, tre rigori, cinque assist: il Frosinone lo ha valorizzato e l’università ala può fare. Non ho parlato con Giuntoli o Pompilio. Spero che ci convocheranno per parlarne“.

ROI05841958 : @Guido17595958 Zanoli è e sarà il vice Di Lorenzo; Luperto non ha spazio perché avremmo sia lui sia JJ come difenso…

Tra i pali, oltre a Minelli (in scadenza ma) ed il terzo Marcianò , il Frosinone ritroverà ... In attacco non sarà facile sostituire Charpentier e. Come prime punte ci sono Novakovich e ...Sceglieremo la soluzione migliore per, si è guadagnato sul campo un posto in A. Il prossimo campionato ci darà grande soddisfazione e se ci andrà benissimo,tra i ragazzi del Napoli e ... Zerbin resterà al Napoli L’agente lancia un messaggio a Giuntoli!