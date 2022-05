VIDEO Tsitsipas-Sinner 7-6 5 | 6-2 | ATP Roma 2022 | highlights e sintesi Il greco approda in semifinale

Advertising

InteBNLdItalia : L'ultimo allenamento di @janniksin prima del suo incontro nei quarti di finale contro Tsitsipas! ???? Che match vi a… - WeAreTennisITA : Velocità assurde fra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas in allenamento al Foro Italico ?? #IBI22 - vicscrooked : @usernonhoidee eh appunto, io mi riferivo solo a quello... ho visto i video dei fischi nei confronti di tsitsipas q… - vicscrooked : @marcodieg all'inizio vedevo quelli fischiare contro l'arbitro e andava tutto bene, ma ora sto vedendo i video di c… - pojd01 : illudendomi che tsitsipas possa avere un passaggio a vuoto, che burla -

di Claudio Franceschini) DIRETTA SINNERSTREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA DEGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA 2022 ROMA La diretta tv di Sinnersarà garantita dalla televisione ......potrete godere del servizio di diretta degli Internazionali d'Italia 2022 a Roma in streaming... Jannik Sinner dopo la vittoria su Filip Krajinovic affronta Stefanosma di questo match ...L'altoatesino è stato battuto da Tsitsipas. Il tecnico svela il suo futuro. Annunciata la campagna abbonamenti della Roma. Svelata la nuova maglia della Juventus ...Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, vinto dal greco numero cinque al mondo contro l’altoatesino in due set col punteggio di 7-6(5) 6-2. L’azzurro ha lottato a ...