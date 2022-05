VIDEO Moto2, GP Francia 2022: highlights e sintesi prove libere (Di venerdì 13 maggio 2022) La prima giornata di prove libere della Moto2 è andata in archivio a Le Mans con il miglior tempo assoluto firmato dal thailandese Somkiat Chantra in 1’36?108, davanti alla coppia del Team Red Bull KTM Ajo formata dal rookie Pedro Acosta e da Augusto Fernandez. Quarto posto per il britannico Sam Lowes, che ha preceduto il teammate lombardo Tony Arbolino ed il tedesco Marcel Schrotter. Più attardati i principali pretendenti al titolo iridato, con Ai Ogura 9°, Celestino Vietti 11° e Aron Canet 14°. Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i momenti salienti delle prime due sessioni di prove libere della Moto2 sulla pista di Le Mans: highlights prove libere GP Francia ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La prima giornata didellaè andata in archivio a Le Mans con il miglior tempo assoluto firmato dal thailandese Somkiat Chantra in 1’36?108, davanti alla coppia del Team Red Bull KTM Ajo formata dal rookie Pedro Acosta e da Augusto Fernandez. Quarto posto per il britannico Sam Lowes, che ha preceduto il teammate lombardo Tony Arbolino ed il tedesco Marcel Schrotter. Più attardati i principali pretendenti al titolo iridato, con Ai Ogura 9°, Celestino Vietti 11° e Aron Canet 14°. Di seguito ilcon glied i momenti salienti delle prime due sessioni didellasulla pista di Le Mans:GP...

