Saviano torna ai Quartieri Spagnoli di Napoli | “E’ la mia casa”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Iper me sono. Sant’Anna di Palazzo è, da dove mi hanno strappato via tantissimi anni fa, più di 15 anni”. Parte così, con uno sguardo di nostalgia forte l’intervento di Roberto, a, alla Fondazione Foqus, nel cuore dei, una scuola privata ma anche aperta ai bimbi della zona che vivono situazioni di marginalità sociale. Lo scrittore, che vive ‘in esilio’ e protetto dalla scorta dopo le pesanti minacce della camorra, èto per la prima volta nel suo quartiere per parlare a circa 220 persone del suo ultimo libro: “Solo è il coraggio!”, dedicato alla memoria di Falcone, Borsellino, dei magistrati ...