Lavoro | Dadone | “I giovani non abbiano timore di sbagliare”

BARI – "I giovani non devono aver paura di investire su stessi. C'è troppo timore di andare verso un fallimento". Questo l'invito rivolto dal ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone a Brindisi durante il "Neet woorking tour", la campagna informativa itinerante dedicata ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni che attualmente non studiano. "Oggi – ha spiegato – ci sono anche le risorse a fondo perduto. Penso ai fondi di 'Io Resto al Sud' che sono stanziati dal Mise. Ci sono molti bandi da tutti i ministeri che comunichiamo sul sito giovani 2030". "E' chiaro – ha concluso – l'idea deve essere un'idea praticabile e funzionale. Non bisogna aver timore di sbagliare perché le possibilità ci sono. Bisogna avere coraggio e ...

