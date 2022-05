Internazionali d’Italia 2022, Ruud supera Shapovalov in due set e vola in semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Casper Ruud supera in due set Denis Shapovalov e conquista l’accesso per la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Due parziali molto equilibrati e turni di battuta tenuti molto bene da entrambi; nel terzo game del primo set Ruud rischia qualcosa salvando una palla break, mentre nell’ottavo gioco Shapovalov è costretto ad annullarne ben quattro per portare il parziale ai vantaggi, dove ad avere la meglio è stato il norvegese sul 9-7. Nel secondo parziale il numero 10 al mondo annulla un set point al canadese nel quinto game, e nel gioco successivo, dopo essersi visto annullare ben otto palle break, riesce a strappare la battuta all’avversario e a chiudere il set sul 7-5. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Casperin due set Denise conquista l’accesso per ladegliBNL. Due parziali molto equilibrati e turni di battuta tenuti molto bene da entrambi; nel terzo game del primo setrischia qualcosa salvando una palla break, mentre nell’ottavo giocoè costretto ad annullarne ben quattro per portare il parziale ai vantaggi, dove ad avere la meglio è stato il norvegese sul 9-7. Nel secondo parziale il numero 10 al mondo annulla un set point al canadese nel quinto game, e nel gioco successivo, dopo essersi visto annullare ben otto palle break, riesce a strappare la battuta all’avversario e a chiudere il set sul 7-5. SportFace.

