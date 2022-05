Insigne commosso all’incontro con gli ultras: “Piango da giorni, questa è la mia casa” (Di venerdì 13 maggio 2022) Si avvicina molto velocemente il giorno dell’addio di Lorenzo Insigne allo Stadio Maradona, ma soprattutto al Napoli. Oggi, il capitano azzurro si è presentato alla Loggetta, a Fuorigrotta, per un accenno di addio ai suoi tifosi: emozione tra i presenti, oltre che per il 24, destinato a partire in direzione Toronto. Napoli Lorenzo Insigne Insigne saluta i tifosi a Fuorigrotta: cosa è successo Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha salutato parte dei tifosi azzurri in un incontro organizzato alla Loggetta, a Fuorigrotta, con gli ultras. L’ex Pescara è stato omaggiato di una targa commemorativa, in ringraziamento per i suoi anni passati al Napoli. Insigne, visibilmente commosso, ha preso la parola e ha cominciato un discorso molto emozionante: “Oltre a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Si avvicina molto velocemente il giorno dell’addio di Lorenzoallo Stadio Maradona, ma soprattutto al Napoli. Oggi, il capitano azzurro si è presentato alla Loggetta, a Fuorigrotta, per un accenno di addio ai suoi tifosi: emozione tra i presenti, oltre che per il 24, destinato a partire in direzione Toronto. Napoli Lorenzosaluta i tifosi a Fuorigrotta: cosa è successo Il capitano del Napoli, Lorenzo, ha salutato parte dei tifosi azzurri in un incontro organizzato alla Loggetta, a Fuorigrotta, con gli. L’ex Pescara è stato omaggiato di una targa commemorativa, in ringraziamento per i suoi anni passati al Napoli., visibilmente, ha preso la parola e ha cominciato un discorso molto emozionante: “Oltre a ...

Advertising

SaladNFL : RT @MGuardasole: Ultimo saluto Ultras Napoli Curva B 1972 che regalano una targa alla Loggetta ad #Insigne. Lorenzo, visibilmente commosso… - FERRARAPASQUAL2 : RT @Napoli_Report: Ultimo saluto Ultras Napoli Curva B 1972 ad #Insigne. Lorenzo, visibilmente commosso: 'Grazie. Vado via ma #Napoli rest… - TOSADORIDANIELA : RT @Napoli_Report: Ultimo saluto Ultras Napoli Curva B 1972 ad #Insigne. Lorenzo, visibilmente commosso: 'Grazie. Vado via ma #Napoli rest… - marcoperillo : RT @MGuardasole: Ultimo saluto Ultras Napoli Curva B 1972 che regalano una targa alla Loggetta ad #Insigne. Lorenzo, visibilmente commosso… - NapoliBrasile : RT @Napoli_Report: Ultimo saluto Ultras Napoli Curva B 1972 ad #Insigne. Lorenzo, visibilmente commosso: 'Grazie. Vado via ma #Napoli rest… -