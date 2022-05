FormulaE | E-Prix Berlino 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 14-15 maggio

(Di venerdì 13 maggio 2022) Riparte dail Mondiale di Formula E. Tutto è pronto per il terzo doubleheader della stagione dopo l’interessante competizione che abbiamo vissuto tra le stradine di Montecarlo. La Germania accoglie i protagonisti per una manifestazione che potrebbe cambiare le sorti della graduatoria generale. Il belga Stoffel Vandoorne comanda al momento la classifica generale con 81 punti contro i 75 del francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed i 72 del neozelandese Mitch Evans (Jaguar). I tre dovranno vedersela sicuramente con Porsche, squadra che ha faticato tra i muretti monegaschi. La pista che si articola all’interno di– Tempelhof ha regalato parecchie emozioni nel corso degli anni. L’impianto teutonico è stato rimpiazzato solo nel 2016 quando la Formula E sbarcò in città in un circuito non permanente all’interno di Strausberger ...

Advertising

F1inGenerale_ : #FormulaE | #BerlinEPrix - Porsche fiduciosa di poter ottenere un ottimo risultato #F1inGenerale - LiveGPit : #FormulaE Anteprima E-Prix Berlino: si vola al Tempelhof ?? @carlo_luciani_ - sportface2016 : #FormulaE, cambio di programma: rinviata la gara di #Vancouver, sabato 2 luglio l'E-Prix sarà a #Marrakesh - FormulaPassion : #FormulaE | Tutti i canali TV e web che trasmetteranno i due E-Prix di Berlino #BerlinEPrix - F1inGenerale_ : #FormulaE | #BerlinEPrix – Nissan: 'Dobbiamo lavorare sul nostro punto debole, la qualifica' -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30.00 Salgono di posizione con l'attack mode Frijns e Da Costa rispettivamente settimo e ottavo. 31.00 Vergne si trova sotto al secondo da Wehrlein. 32.00 ...L'E -di Roma non è stato particolarmente fortunato per Antonio Giovinazzi. Al sabato il pilota di Martina Franca ha adottato una strategia differente in gara, viaggiando con un passo decisamente ...Riparte da Berlino il Mondiale di Formula E. Tutto è pronto per il terzo doubleheader della stagione dopo l’interessante competizione che abbiamo vissuto tra le stradine di Montecarlo. La Germania ...Dopo la delusione di Monaco, nel Berlino E-Prix, Porsche vuole ottenere un buon risultato per rimanere in lotta per il campionato.