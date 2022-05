Dopo Spalletti, De Laurentiis. Altro striscione contro il Calcio Napoli: Al trionfo preferisce il portafogli gonfio (Di venerdì 13 maggio 2022) Uno striscione di contestazione al presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è stato esposto all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno. Lo striscione è firmato dal gruppo ultras Fedayn della Curva B: “Al trionfo preferisce il portafogli gonfio. La nostra vessazione è avere un presidente ciAltrone”, questo il testo dello striscione. Il riferimento polemico della “vessazione” è ad una recente dichiarazione del patron del Napoli sul desiderio dei tifosi del Napoli di vincere lo scudetto. Nei giorni scorsi sono stati esposti striscioni contro Spalletti, non firmato, e in generale sul club nel giorno del trentacinquesimo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Unodi contestazione al presidente delAurelio Deè stato esposto all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno. Loè firmato dal gruppo ultras Fedayn della Curva B: “Alil. La nostra vessazione è avere un presidente cine”, questo il testo dello. Il riferimento polemico della “vessazione” è ad una recente dichiarazione del patron delsul desiderio dei tifosi deldi vincere lo scudetto. Nei giorni scorsi sono stati esposti striscioni, non firmato, e in generale sul club nel giorno del trentacinquesimo ...

