Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: successo al box office (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo aver superato la soglia dei 200 milioni di dollari lunedì, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness di Disney/Marvel martedì ha superato i 500 milioni di dollari a livello globale. Quanto ha incassato Doctor Strange In The Multiverse Of Madness a oggi? Fino a ieri, il protagonista Benedict Cumberbatch/Elizabeth Olsen ha raggiunto $ 507,8 milioni in tutto il mondo. Di questi, $ 294,2 milioni provengono da 49 mercati offshore di materiali e il domestico ha ora raggiunto $ 213,6 milioni. Il successo Questo è stato il secondo più grande inizio mondiale di un film di Hollywood durante l'era della pandemia, e il quarto in assoluto per il MCU, dietro Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War e Spider-Man: No Way ...

