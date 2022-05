“Damiano santificato” | Giorgia Soleri fa un paragone con i Ferragnez e parla di aborto

(Di venerdì 13 maggio 2022) Con La Signorina Nessunoha realizzato il suo grande sogno: pubblicare un libro di poesie. Sempre in prima linea nel suo attivismo in tema di vulvodinia e diritti delle donne,, influencer e modella, si è raccontata in una nuova intervista a Fanpage.it nella qualeanche di depressione, anoressia, dipendenza affettiva e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La 26enne, in un'intervista a Fanpage.it , ha polemizzato riguardo a come è stata vista la presenza del fidanzato Damiano David al suo fianco nelle sue battaglie. Giorgia Soleri: 'Nessuno ha detto a ... "Damiano santificato": Giorgia Soleri fa un paragone con Fedez e Chiara Ferragni, poi parla di aborto e non solo. Le sue parole. Chiara è una compagna incredibile ed è stata un'ancora per Federico in un momento di difficoltà, come anche Damiano è stato per me. Però lui viene santificato, lei no. L'amore è sostenersi a vicenda, ...