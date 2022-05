Conte a Torre Annunziata: “Noi con parte sana della comunità” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – ‘‘Noi siamo qui per stare con la parte sana della comunità che ha bisogno di un segnale forte”. Ha aperto così il suo incontro con i giornalisti presenti a Torre Annunziata (Napoli), il leader M5S Giuseppe Conte, tornato in provincia di Napoli per partecipare ad una manifestazione politica organizzata nella città di recente interessata da un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. ‘‘Vogliamo dare un segnale – ha proseguito l’ex premier – alle mamme che non vogliono abbandonare i figli alla camorra, ai ragazzi che vogliono restare sul territorio in una comunità sana, con tutti gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – ‘‘Noi siamo qui per stare con lache ha bisogno di un segnale forte”. Ha aperto così il suo incontro con i giornalisti presenti a(Napoli), il leader M5S Giuseppe, tornato in provincia di Napoli percipare ad una manifestazione politica organizzata nella città di recente interessata da un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. ‘‘Vogliamo dare un segnale – ha proseguito l’ex premier – alle mamme che non vogliono abbandonare i figli alla camorra, ai ragazzi che vogliono restare sul territorio in una, con tutti gli ...

