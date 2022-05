Caso camici | gup Milano | niente processo per Fontana e altri 4

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022), 13 mag. (Adnkronos) -per il presidente della Regione Lombardia Attilioper il ‘'. Lo ha deciso il gup diChiara Valori che ha stabilito il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per frode in pubbliche forniture.oltre che per il governatore lombardo, anche per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, Pier Attilio Superti vicesegretario generale della Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione.