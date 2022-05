Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 20:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Viabilità DEL 12 MAGGIO 2022 20.20 ERICA TERENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA E IL TRAFFICO E’ TORNATO A SCORRERE SULLA PONTINA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E SI VIAGGIA IN FILA ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. IN TEMA DI LAVORI: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA E’ PROGRAMMATA UNA CHIUSURA DALLE 23 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER PERMETTERE LAVORI TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)DEL 12 MAGGIO20.20 ERICA TERENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA E IL TRAFFICO E’ TORNATO A SCORRERE SULLA PONTINA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E SI VIAGGIA IN FILA ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. IN TEMA DI LAVORI: SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA E’ PROGRAMMATA UNA CHIUSURA DALLE 23 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER PERMETTERE LAVORI TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DA ...

