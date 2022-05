Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 12 05 22

Leggi su isaechia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non so quale potrebbe essere l’aggettivo giusto per definire una stagione diche è iniziata con le zinne nuove di Gemma Galgani e si sta concludendo col drama infinito degli Idardi. Letale. Forse letale è la definizione che più rappresenta l’effetto che sta avendo su di me questa annataedonniana, mi sento come se avessi ingerito un veleno che pian piano si sta espandendo in ogni viscera del mio corpo e mi sta portando ad una morte lenta e piena di sofferenza. A parte che io faccio una enorme fatica a commentare Riccardo Guarnieri e Ida Platano nelladi oggi, dopo aver letto le anticipazioni del CIRCO che hanno messo in piedi nellaregistrata ieri e che vedremo nelle prossime settimane, ma poi cosa potrei dire, ancora, che non ho già detto in questi giorni? Davvero, ...