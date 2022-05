Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 12:10 (Di giovedì 12 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura il piano Marshall per l’Ucraina così il premier Mario Draghi lancia la proposta di un piano per la ricostruzione dei territori tolti ancora teatro dell’ invasione russa dal palco dell’ Atlantic Council che Gli consiglia prego per la leadership bisogna fare di tutto per la pace Riva dice il premier al termine dei due giorni di visita negli Stati Uniti assicurando che l’Italia è pronta a fare la sua parte intanto la guerra non si ferma il carro armati russi Come lo studio sulla martoriata acciaieria di mariupol dove ormai restano solo i militari i media riferiscono di potenti esplosioni mentre Vladimir Putin punta all’annessione dickerson Ma chi è che resiste Il mistero della Difesa va sapere che l’esercito ucraino ha fatto saltare con il tuo TV due punti la Russia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura il piano Marshall per l’Ucraina così il premier Mario Draghi lancia la proposta di un piano per la ricostruzione dei territori tolti ancora teatro dell’ invasione russa dal palco dell’ Atlantic Council che Gli consiglia prego per la leadership bisogna fare di tutto per la pace Riva dice il premier al termine dei due giorni di visita negli Stati Uniti assicurando che l’Italia è pronta a fare la sua parte intanto la guerra non si ferma il carro armati russi Come lo studio sulla martoriata acciaieria di mariupol dove ormai restano solo i militari i media riferiscono di potenti esplosioni mentre Vladimir Putin punta all’annessione dickerson Ma chi è che resiste Il mistero della Difesa va sapere che l’esercito ucraino ha fatto saltare con il tuo TV due punti la Russia ...

