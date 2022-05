Tennis, Fabio Fognini: “Sinner e Alcaraz sono il futuro, ma Jannik deve variare il suo gioco e fa bene a provarci” (Di giovedì 12 maggio 2022) Fabio Fognini è uscito sconfitto dal derby tricolore contro Jannik Sinner, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Sul Centrale del Foro Italico l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 al cospetto di un Fognini che, come suo solito, è andato a corrente alternata: fasi gioco negative abbinate a colpi di alta scuola. In sostanza, tutto il repertorio del ligure nel bene e nel male. In conferenza stampa, Fabio ha analizzato l’incontro: “Ho sensazioni buone riguardo al match, ho dimostrato che il livello c’è, ancora una volta. sono inc……o nero per come è finita, sono sincero. Se questa è stata la mia ultima volta a Roma? Non lo so, deciderò a fine anno cosa fare. Il primo set è ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)è uscito sconfitto dal derby tricolore contro, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Sul Centrale del Foro Italico l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 al cospetto di unche, come suo solito, è andato a corrente alternata: fasinegative abbinate a colpi di alta scuola. In sostanza, tutto il repertorio del ligure nele nel male. In conferenza stampa,ha analizzato l’incontro: “Ho sensazioni buone riguardo al match, ho dimostrato che il livello c’è, ancora una volta.inc……o nero per come è finita,sincero. Se questa è stata la mia ultima volta a Roma? Non lo so, deciderò a fine anno cosa fare. Il primo set è ...

