Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano in crisi: ex protagonista attacca (Di giovedì 12 maggio 2022) Manuela Carriero e Luciano Punzo stanno vivendo un momento di crisi. Tramite un commento pubblicato sulla pagina di Isa e Chia, un’ex protagonista di Temptation Island ha insinuato che la coppia abbia finto una crisi per ottenere visibilità. Luciano Punzo e Manuela vivono un momento delicato Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono conosciuti nella precedente edizione di Temptation Island 2021. Lei aveva deciso di partecipare con il fidanzato dell’epoca mentre Luciano ricopriva i panni di tentatore. Dopo essersi avvicinati all’interno del villaggio delle fidanzate, i due avevano deciso di uscire insieme e hanno ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022)Punzo stanno vivendo un momento di. Tramite un commento pubblicato sulla pagina di Isa e Chia, un’exdiha insinuato che la coppia abbia finto unaper ottenere visibilità.Punzo evivono un momento delicatoPunzo si sono conosciuti nella precedente edizione di2021. Lei aveva deciso di partecipare con il fidanzato dell’epoca mentrericopriva i panni di tentatore. Dopo essersi avvicinati all’interno del villaggio delle fidanzate, i due avevano deciso di uscire insieme e hanno ...

Advertising

tuttopuntotv : Temptation Island, Manuela Carriero e Luciano in crisi: ex protagonista attacca #TemptationIsland #MariaDeFilippi - zazoomblog : Temptation Island ex protagonista del programma contro Manuela Carriero e Luciano Punzo: “Tutto per prendere follow… - IsaeChia : #TemptationIsland, ex protagonista del programma contro Manuela Carriero e Luciano Punzo: “Tutto per prendere follo… - infoitcultura : Temptation Island, Manuela Carriero in lacrime parla della crisi con Luciano - infoitcultura : Luciano e Manuela di Temptation Island sono in crisi? Ecco le loro parole sui social -