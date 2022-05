Paolo Nutini annuncia il disco Last Night in the Bittersweet

(Di giovedì 12 maggio 2022) , da oggi in pre-order, in attesa di vederlo in tour anche in Italia a luglio A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio,pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titoloIn Theil 1 luglio su etichetta Atlantic Records. Un recap di tutto ciò cheha ottenuto fino ad oggi ribadisce il suo status di una delle più grandi storie di successo della musica britannica. Si tratta di un’epopea di 70 minuti che spazia dal rock classico al post-punk al Krautrock ipnotico, dimostrando di essere il suo album più profondo, più vario, più completo e più gratificante fino ad ora.In The(disponibile in pre-order qui) è prodotto da...

Sarà un'estate calda, caldissima per i fan di. Oltre agli 8 concerti in programma in Italia a luglio , il cantautore pubblicherà anche l'attesissimo nuovo disco. Il progetto si intitola "Last Night In The Bittersweet" , sarà ...Il festival pistoiese partirà il 7 luglio dalla Fortezza Santa Barbara con The Tallest Man on Earth per chiudere il 16 luglio con. .L’organizzazione annuncia le ultime novità del programma, mentre c’è già il primo “tutto esaurito”: Paolo Nutini il 16 luglio ...Dal rock classico al post-punk al Krautrock ipnotico: a otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo 'Last Night In The Bittersweet ...